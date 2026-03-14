卒業式終了後、伝統の「帽子投げ」を一斉に行う卒業生＝１４日、防衛大学校幹部自衛官を養成する神奈川県横須賀市の防衛大学校で１４日、卒業式が開かれた。高市早苗首相が自衛隊の最高指揮官として訓示し、「国民の命と平和な暮らしを担うとりでであるという強い自覚を持ち続け、崇高な任務に全力で当たることを期待する」と述べた。首相は、国家安全保障戦略など安保関連３文書を年内に改定する方針に触れた上で「わが国と