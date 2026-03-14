【モデルプレス＝2026/03/14】YouTuber・カジサック（キングコング・梶原雄太）と、長女でモデルの梶原叶渚が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】カジサック、美人娘と「TGC」ランウェイ◆カジサック＆“娘”梶原叶渚、イベントで親子初共演『映画 えんとつ町のプペル〜約束の時計台〜』とアパレルブランドのスペシャルコラボレ