山本由伸（27=ドジャース）が日本時間15日、ベネズエラとの準々決勝に先発する。侍ジャパンの井端監督は「行けるところまで行ってほしい」と、昨季のワールドシリーズMVP男に期待を寄せた。【もっと読む】侍Jを苦しめるNPB「選手ファースト」の嘘っぱちベネズエラには2022年から3年連続首位打者のアラエズ（28=ジャイアンツ）、23年のナ・リーグMVPで史上初の「40‐70」（41本塁打=73盗塁）を達成したアクーニャJr.（28=ブレー