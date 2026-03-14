【シン・この有名人の意外な学歴】#12鶴瓶「なんで政治家辞めさせないの」のド正論 旧統一教会、セクハラ、パパ活国会議員に激怒笑福亭鶴瓶◇◇◇放送31年目に突入したNHK「鶴瓶の家族に乾杯」。同じMCが自ら全国各地でロケを行うものとしては異例の長さだ。まさに笑福亭鶴瓶（74）のライフワークとなっている。大阪市の公立中学から私立の浪速高校に進学した鶴瓶が最初に入ったサークルはボクシング部。スパー