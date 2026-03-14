ミラノ・コルティナパラリンピック、女子スノーボードバンクドスラロームに出場した牧之原市出身の坂下恵里選手が7位入賞しました牧之原市出身の坂下恵里選手は今大会足などに障害のあるクラスに出場。13日地元ではパブリックビューイングが開かれ、およそ100人が会場に駆けつけました。バンクドスラロームは2回滑って早い方のタイムで順位を競います坂下選手は2回目、安定した滑りを見せ1分9秒10を