◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第６節東京Ｖ―浦和（１４日・ＭＵＦＧ国立）浦和は今季初の無得点で東京Ｖに０―１と敗れ、３敗目を喫した。勝ち点を奪えず、順位も２位から５位に後退した。前半１４分に東京ＶのＦＷ染野にゴールを許し、今季初めて先制点を奪われる展開に。流れを変えることができなかった前半を経て、後半開始からＦＷオナイウ阿道を投入し、ＦＷ肥田野との２トップに。後半１１分には、サビオの高速ク