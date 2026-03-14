女優の相馬結衣が１４日、都内で写真集「ｉｍｍｕａｂｌｅ」の発売記念イベントを開催した。熊本・阿蘇山などで撮影した一冊に「皆さんの手に届くんだと思うとすごくうれしかったですし、早くたくさんの方に見てもらいたいなという気持ちがさらに強くなりました」と歓喜。自己採点については「１００点満点中、３００点！最高の１冊が出来上がったので、１００点だと足りません！」と自信をのぞかせた。昨年１２月に横山結