静岡発のプロ野球チーム「ハヤテベンチャーズ静岡」が14日開幕戦を迎え、ちゅーるスタジアム清水でDeNAと対戦しました。およそ1100人の観客が訪れた「ハヤテ」の今シーズン開幕戦。0-0で迎えた3回オモテ、DeNAの攻撃。静岡市出身の9番森 敬斗がセンター前ヒットで出塁すると、ハヤテの守備のミスも絡みDeNAが1点を先制します。さらに1点を追加され2点ビハインドで迎えた5回裏ハヤテは2アウトから1番