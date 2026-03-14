◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ東▽第６節東京Ｖ１―０浦和（１４日・ＭＵＦＧ国立）東京ＶがＭＵＦＧ国立で浦和に１―０で勝利し、Ｊ１の舞台で１８年ぶりに国立で勝利を挙げた。Ｊ１復帰初年度の２４年から２年連続で開幕戦を国立で迎えたが、２４年は横浜ＦＭに１―２で逆転負けを喫し、２５年は清水に０―１で敗戦とＪ１復帰後、聖地では勝利がない中で迎えた一戦。立ち上がりから勢いを持って入ったのは東京Ｖだった。前