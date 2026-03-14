◆大相撲春場所７日目（１４日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、西前頭３枚目・王鵬（大嶽）を寄り倒して６勝目を挙げた。大関・安青錦（安治川）は、新小結・熱海富士（伊勢ケ浜）に上手投げで敗れて前半戦で４敗目。横綱昇進は絶望的となった。熱海富士は４勝目。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）を押し倒して４勝目。関脇・霧島（音羽山）は、東前頭３枚目・平戸海（境川