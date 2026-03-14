◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第６節柏０―１町田（１４日・三協Ｆ柏）町田は敵地で柏に１―０で勝利した。前半２９分に１９７センチの大型ＦＷテテ・イェンギが先制点を決めると、パスをつないで攻める柏に得点を許さなかった。これで公式戦３戦連続で無失点。百年構想リーグでは初の無失点勝利となり、黒田剛監督は「１つ、２つ、３つほど得点を取れそうな場面があったので、ダメ押せることが今後の課題」としつつ、「し