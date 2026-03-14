ボートレース尼崎の尼崎市制110周年記念「G1尼崎センプルカップ」（開設73周年記念）が、14日に開幕した。初日8R、地元の“イダテン”稲田浩二（41＝兵庫）がコンマ14のトップスタートからイン逃げ切り勝ち。通算1500勝をホームプールで見事に達成。ピットへ帰投すると、兵庫支部の選手を中心として祝福を受けた。「2000勝を目指して頑張ります」区切りの白星をマークしたのなら、シリーズに集中できるというもの。前検か