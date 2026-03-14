「オープン戦、ヤクルト０−４オリックス」（１４日、神宮球場）昨季限りで現役を引退した川端慎吾氏（現２軍打撃コーチ）の引退試合として行われ、２番・ＤＨで出場。４打数無安打で終えた。初回は無死一塁の場面で併殺。三回の第２打席は二ゴロ、六回の第３打席も二ゴロに倒れた。八回の第４打席はオリックス・古田島が全球ストレート勝負。投手強襲の打球となったが、投ゴロに終わった。それでも万雷の拍手が神宮を包み込