読売テレビ・日本テレビ系人気アニメ「名探偵コナン」(土曜後6・00)が14日に放送され、体調不良で活動休止中の声優・山崎和佳奈（60）に代わり、岡村明美(57)が毛利蘭役として出演した。岡村が演じる蘭の第一声は「たく…。園子には京極さんっていう彼氏がいるんだから。大概にしときなさいよね」だった。SNSでは「岡村明美さんの蘭変わった？くらいの感じになってるの流石」「岡村明美さんの声、結構山崎和佳奈さんの声に