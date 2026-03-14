「大相撲春場所・７日目」（１４日、エディオンアリーナ大阪）綱とりの大関安青錦は小結熱海富士に敗れ痛恨の４敗目。今場所での綱とりは絶望的となった。先場所の優勝決定戦で争った両者の取り組み。熱海富士が立ち合いから圧力をかけていき、ペースを握ると、安青錦も反撃に出たが最後は熱海富士の圧力で追い込まれ、上手投げに屈した。横綱豊昇龍は王鵬を圧倒し、１敗を守った。大関琴桜は藤ノ川を突き倒して連敗を３で