いや〜、都合のいいときだけ頼られても…ね？モヤモヤしながら義実家に向かうと義妹の姿が。実は離婚して実家に戻ってきたらしく、あれ？ 義妹がいればそんなに手伝わなくていいのかも？ と一瞬期待したのですが…。【まんが】義母の介護を私が!?(ウーマンエキサイト編集部)