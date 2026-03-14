アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃が始まってから2週間がたちました。事態沈静化の見通しがたたないなか、トランプ大統領はイランの原油輸出の9割を占めるとされる島を攻撃したと明らかにしました。トランプ大統領「イランの状況はとても良い。きょうも大きな成果、大きな勝利があった」アメリカとイスラエルがイランへの攻撃が始めてから2週間。トランプ大統領は13日「イランの宝であるカーグ島の軍事目標を完全に破壊し