大相撲春場所７日目（１４日・大阪府立体育会館）――大関安青錦は小結熱海富士に上手投げで倒されて４敗となり、綱取りは絶望的になった。熱海富士は４勝目。横綱豊昇龍は王鵬を圧倒して６勝。大関琴桜は藤ノ川を押し倒し、白星先行。関脇霧島は平戸海を引き落として６勝とした。関脇高安も大栄翔を突き出して６勝１敗。平幕は隆の勝、琴勝峰、豪ノ山も６勝目を挙げ、１敗の６人がトップ。