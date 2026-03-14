タレントの「みちょぱ」こと池田美優（２７）が１４日、東京・国立代々木競技場第一体育館で行われた「第４２回マイナビ東京ガールズコレクション２０２６ＳＰＲＩＮＧ／ＳＵＭＭＥＲ」に登場した。２月に夫の大倉士門とともに第１子妊娠を報告しており、この日はマタニティードレスにベストを羽織って登場。おなかもふっくらとした様子でＭＣのＥＸＩＴとともに笑顔でステージを盛り上げた。みちょぱは「歩きたい願