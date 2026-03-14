アメリカのトランプ大統領はイランの主要な石油積み出し拠点である島を攻撃し、軍事目標を「完全に破壊した」と明らかにしました。トランプ大統領は13日にSNSで、アメリカ軍が「中東史上最も強力な空爆のひとつを実行し、イランのカーグ島のすべての軍事目標を完全に破壊した」と明らかにしました。カーグ島は、イランの石油輸出量の9割を占める拠点とされています。トランプ大統領は「良識ある判断として、石油インフラは破壊しな