昼間は春らしい陽気になり、卒入園・卒入学シーズンの到来です。式の日程が迫っているのに、洋服の準備がまだできていない......。そんなママ・パパに朗報です。なんと、子ども用のフォーマルウェアが、ファストファッションを代表する「ユニクロ」で購入できます。全身コーデを感動のコスパで 2026年3月12日現在、一部店舗と公式オンラインストアで取り扱っている「KIDSフォーマルウェア」は、全6アイテム（インナーを除く）。ネ