3月8日（日）の『有吉クイズ』では、ロケ中にお互いに気になったことなどをスマホにメモし合う人気企画「メモドライブ」最新作が放送された。運転手を務めた芸人に訪れたピンチとは…？【映像】「俺無理かもしれない」不安げな南條に有吉も大笑い有吉弘行、あんり（ぼる塾）、エース（バッテリィズ）、橋本直（銀シャリ）、南條庄助（すゑひろがりず）、町田和樹（エバース）の6名で実施された今回のメモドライブ。ドン・キホーテ