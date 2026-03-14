宅配ピザチェーンのドミノ・ピザは、2026年3月15日の9時から10時まで限定で、「アメリカンブレックファースト」キャンペーンを一部店舗で開催します。スポーツ観戦のお供にぴったりスポーツ観戦の熱量がどんどん高まっている今、ドミノ・ピザがお得な「アメリカンブレックファースト」キャンペーンを実施。持ち帰り限定で、通常1440円の「アメリカン（Lサイズ）」が、440円引きの1000円で販売されます。「アメリカン」は、日本人好