本日デビュー3周年を迎えたCANDY TUNEが、4月22日発売の3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』のジャケット写真と新アーティスト写真を公開した。 （関連：【画像あり】CANDY TUNE、3rdシングルCD『HAPPY BOUNCE BIRTHDAY』ジャケット写真3種） 先日、“令和のバースデーソング”である表題曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」が先行配信された今作。公開されたジャケットと新アーティスト写真のビ