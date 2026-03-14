日本代表守護神が、セリエAの舞台に戻ってきた。厳しい結果となったが、所属するパルマのファンはどのように受け止めたのか。11月に左手を骨折し、長期離脱を余儀なくされた鈴木彩艶が、３月13日に行われたセリエA第29節トリノ戦で復帰を果たした。ここ２試合はベンチ入りしながら出場機会がなかったが、招集メンバー復帰から３試合目でピッチに立っている。だが、ゴールマウスに戻ったばかりとあってか、復帰戦は鈴木にとっ