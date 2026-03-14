見事な連係でゴールをこじ開けた。鹿島アントラーズは３月14日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第６節で、川崎フロンターレとホームで対戦。１−０で勝利した。決勝点が生まれたのは79分。柴崎岳の浮き球パスに左サイドで反応した鈴木優磨が、ヘッドで折り返す。ゴール前でスタンバイしていたレオ・セアラが左足のダイレクトシュートをねじ込んだ。 試合を配信した『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。