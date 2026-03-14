３月14日に開催された百年構想リーグ第６節で、横浜F・マリノスはジェフユナイテッド千葉とホームで対戦。２−０で勝利を収めた。この一戦で追加点をマークしたのが、谷村海那だ。74分、ボックス内で山根陸からのパスを受けると、迷いなく左足を一閃。強烈なシュートをニア上に突き刺し、今季２点目を奪ってみせた。得点だけではない。前線で身体を張り続け、何度も攻撃の起点となれば、自陣のペナルティエリア付近まで戻っ