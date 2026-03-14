「BCNランキング」2026年2月の月次集計データによると、半固体・準個体電池モバイルバッテリーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位SMARTCOBY SLIMII Wireless2.0 SS5K シルバーCIO-MB20W1C-SSA5K-S2W15-SL（CIO）2位準固体電池採用 スマホリング搭載 10000mAh 最大PD30W対応 USB Type-C入出力 マグネット式ワイヤレス充電対応 モバイルバッテリー ブラックOWL-LPB10025MG-BK（オウルテック）3位SMARTCOBY SLIMI