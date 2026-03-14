FC東京は３月14日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド第６節で水戸ホーリーホックと敵地で対戦。１−１で突入したPK戦を６−５で制して勝利した。前半は風下でのプレーを強いられ、長友佑都の負傷やイエローカードが３枚出るなど、難しい展開となった。試合後のフラッシュインタビューでFC東京の松橋力蔵監督は、前半の戦いぶりについて訊かれ、「少し僕が煽りすぎたかもしれません」と振り返った。守備面では準備し