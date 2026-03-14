なでしこジャパンは３月15日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの準々決勝で、フィリピンと対戦する。２大会ぶりの３回目のアジア制覇を目指す日本は、台湾、インド、ベトナムと戦ったグループステージで３戦全勝、17得点０失点いう圧倒的な強さを発揮した。一方、フィリピンは１勝２敗。初戦でオーストラリアに０−１、２戦目で韓国に０−３で敗れるも、３戦目でイランを２−０で下し、ベスト８に駒を進めた