【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『TBSドキュメンタリー映画祭』が東京・大阪・京都・名古屋・福岡・札幌の全国6都市にて順次開催。 その初日となる3月13日、同映画祭で上映される『THE LAST PIECE -Glow of Stars-』の舞台挨拶が東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で行われ、BMSGプロデュースによる第3のボーイズグループ結成へ向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE