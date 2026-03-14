高速道路で法定速度を超え、時速152キロで車を運転し、警察に摘発されていた八代市の小野泰輔市長が謝罪しました。 職務は継続する意向です。 「ご迷惑とご心配をおかけしたことを、心よりお詫び申し上げます。大変申し訳ございませんでした」（八代市小野泰輔市長） 小野市長は去年12月、自家用車を運転し熊本市の自宅から八代市役所に登庁する際、九州自動車道下り線の「宮原SA～八代IC」の間で法定速度を52キロ上回