◇プロ野球オープン戦 オリックス 4-0 ヤクルト（14日、神宮球場）昨季限りで現役を引退した川端慎吾さんの引退試合として行われた、14日のオリックス戦。川端さんもフル出場し、ファンの前で躍動を見せました。この日「2番・DH」でスタメン起用された川端さん。4打席に立つも相手の堅実な守備に拒まれゴロなどに打ち取られました。しかし9回2アウトの守備の場面では、長岡秀樹選手に代わってショートとして守備に起用されました。