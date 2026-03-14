俳優の中村倫也、俳優・モデルなどで活動する池田エライザが3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）にシークレット出演。2人揃って客席から登場する姿に会場はどよめいた。【画像】中村倫也＆池田エライザ、客席からサプライズ登場する瞬間（全身姿も）昨日3月13日に最終回を迎えた金曜ドラマ『DREAM STAGE』（TBS）