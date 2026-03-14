14日、片山さつき財務大臣は日韓の財務当局による「日韓財務対話」を行い、中東情勢をめぐるエネルギー供給などについて韓国側と意見交換したと明らかにした。【映像】片山さつき大臣「緊密に連携することの重要性を確認」冒頭、片山大臣は今回の対談について「2024年6月以来の開催で、非常にいい対話ができたと思っております」と述べた。そのうえで中東情勢について「国際的な不確実性が高まる中、エネルギー・金融市場の