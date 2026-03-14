動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（3月2日〜8日）を発表。日本における映画ランキングは、山崎賢人（※崎＝たつさき）主演の『アンダーニンジャ』が2週連続1位を獲得。2位にはNetflix映画『ウォー・マシーン: 未知なる侵略者』が初登場した。【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル『ウォー・マシーン: 未知なる侵略者』は、米陸軍レンジャー部隊が異世界からの巨大殺りくマシーンに立