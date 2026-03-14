台湾ホンハイ・レディース第3日（14日・台湾・オリエント・クラブ＝6720ヤード、パー72）ツアー1勝で20歳の菅楓華が6バーディー、2ボギーの68で回り、通算2アンダーの214で7位から単独首位に浮上した。金沢志奈ら2人が3打差の2位で追う。前日首位の佐久間朱莉は77と崩れ、通算2オーバーの4位に下げた。古江彩佳が3オーバーの5位。桑木志帆と吉沢柚月が4オーバーの6位につけ、高橋彩華ら5人が5オーバーの8位に並んだ。（出場55