（CNN）米国のトランプ大統領は、イランとの戦争がいつ終結するのかについて、「終わると直感したとき」に分かると述べた。紛争に終止符を打つタイミングが個人的な基準に基づいていることを改めて示した。13日にFOXラジオの番組で放送された電話インタビューで、戦争が終わったと分かるのはいつかと問われたトランプ氏は、「終わると直感したときだ」と答えた。インタビューの少し前の部分では、紛争がそれほど長くは続かない可能