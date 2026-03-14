タレントで俳優の“めるる”こと生見愛瑠が3月14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催された「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING / SUMMER」（以下、TGC 2026）に出演。ステージの先端でファンサービスを行うと、悲鳴にも似た歓声が上がった。【画像】爽やかタンクトップが似合う生見愛瑠（全身姿も）「2nd FASHION SHOW STAGE」の「Outfitter lab」ブロックに登場した生見は真っ白なタンクトッ