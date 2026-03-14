昨秋の日韓戦で2試合連発…アン・ヒョンミンが見た日本人打者の長所ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日、米フロリダ州マイアミで準々決勝を行い、韓国はドミニカ共和国に0-10の7回コールドで大敗。大会から姿を消した。この大会で韓国の4番を任されたアン・ヒョンミン外野手（KT）はまだ22歳。東京ドームでの1次ラウンドで感じた、大谷翔平投手（ドジャース）や鈴木誠也外野手（カブス）との差は何だったのか。記