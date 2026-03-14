2021年12月に急逝した神田沙也加さんをめぐる発言で、批判が殺到している元恋人の前山剛久。その波紋はいまも広がり続けている。問題となったのは、3月1日に公開された《【緊急対談】前山剛久に当時の想いを聞いてみた》というタイトルの動画だ（現在は非公開）。前山は、2025年12月から「真叶（まなと）」の源氏名で勤務している六本木のメンズラウンジの代表取締役が運営するYouTubeチャンネル「YUKIYA TV【公式】」に出演し