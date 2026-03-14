中山9R・房総特別14日に行われた中央競馬の中山9R・房総特別（芝2000メートル）で、ノビリシマビジョン（牝4、青木）に騎乗した戸崎圭太騎手が騎乗停止となった。G1高松宮記念や大阪杯に騎乗できず、ファンからは悲鳴が上がった。JRAによると房総特別で8位入線したロートホルンの加藤征弘調教師から、4位入線ノビリシマビジョンの最後の直線での進路の取り方について、降着の裁決を求める申し立てがあった。到達順位通りレー