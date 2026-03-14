12月中旬、厳しい寒さに包まれた東京・上野。その街角を、爽やかな黄色のカーディガンを羽織った美女が軽やかな足取りで歩いてきた。女優の筧美和子だ。ドラマ『パンダより恋が苦手な私たち』のロケ撮影の最中である。目撃した通行人はこう語る。「筧さんはキャリーケースを持って上白石萌歌さんに笑顔で駆け寄るシーンでしたよ。黄色のカーディガンに上下白色のコーデが柔らかい雰囲気を出していました。休憩中は、さすがに冷え