ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われる決勝トーナメント準々決勝でベネズエラと対戦する。米識者は日本を「本命」と認めつつも警戒を呼びかけた。米専門局「MLBネットワーク」公式Xは14日、この一戦を展望する動画を公開。2007年にサイ・ヤング賞を受賞し、MLB通算152勝を誇るジェイク・ピービー氏は先発登板す