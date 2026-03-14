9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した笘篠賢治氏と坂口智隆氏が、広島のドラフト1位・平川蓮について言及した。笘篠氏は「実戦でもしっかり結果を残していますし、大型スイッチヒッターなんですけど、本人が言うには右の方が長打はと言うんですが、僕が見る限りは左で当たった時の飛距離は右より左の方が飛ぶと思います。ポイントが若干近い分、右は右中間方向にすごく飛びます」と分析「性格