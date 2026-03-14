タレントの千秋が１４日、毎日放送「せやねん！」に出演。千葉出身にもかかわらず熱狂的阪神ファンになったいきさつを語り、トミーズ雅ら共演者を感嘆させた。ＷＢＣの話題を伝えるコーナーで、侍ジャパンｖｓ韓国（７日）を生観戦する千秋の写真が紹介された。そこでも、阪神の帽子をかぶっていたことをツッコまれると、千秋は「私が１０歳ぐらいの時からかぶっている、もう４０年目ぐらいの帽子」と苦笑し、「私千葉県出身な