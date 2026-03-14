楽に着やすいスウェットトップス。でも気づけばいつも似たようなコーデになりがち。それなら着こなしのアップデートを図ってみては？ 今回は【GU（ジーユー）】のスウェットトップスを使った、おしゃれスタッフさんの「お手本コーデ」をご紹介します。マンネリ脱却のヒントを探してみて。 シャツを効かせた爽やかレイヤードスタイル 【GU】「パフスウェットオーバーサイ