吉本興業のお笑いコンビ・はるかぜに告ぐ（とんず・花妃）がパーソナリティーを務めるラジオ番組に、同期のウーロンパンダが出演し、トークを繰り広げた。ウーロンパンダウーロンパンダは、慎太郎とシノの2人が2022年に結成したコンビ。NSC大阪45期で、はるかぜに告ぐの2人と同期。2003年生まれの慎太郎は、3歳で補助輪なしの自転車に乗ったという。3歳から水泳をはじめ、高校では水泳部の部長になったものの、部員は3人。ち