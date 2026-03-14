モデルの宮本李菜(24)が14日までに自身のインスタグラムを更新。大人っぽい春コーデを披露した。 【写真】サクッと買ったアイテムでここまでオシャレに…さすがモデル!のファッションスタイル 「カフェでゆっくりした日トップスがお気に入りで、着てるだけで気分が上がるので沢山着てる」とつづり、白い長袖に黒のショートパンツとタイツ、黒のブーツを合わせたモノトーンのファッションで店頭の