先月、福岡市総合図書館で3人が刃物で襲われた事件で、警察は14日、利用者らを殺害しようとした疑いで逮捕した男を送検しました。森野里奈記者「今、吉井容疑者が出てきました。フードをかぶっていて、表情は確認できません。これから検察庁に送られます」14日午後、送検されたのは福岡市早良区の無職、吉井辰夫容疑者（61）です。警察によりますと、吉井容疑者は先月19日、福岡市総合図書館で、84歳の男性利用者の腹部を包